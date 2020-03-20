Фонд "Даму" упрощает рассмотрение изменений, связанных с реструктуризацией кредитов

Все меры господдержки Фонд продолжает оказывать в полном объеме.

Фонд "Даму" в период чрезвычайного положения упрощает процесс рассмотрения изменений, связанных с реструктуризацией кредитов, передает zakon.kz.

На период введения чрезвычайного положения по всей территории Республики Казахстан, поддерживая меры Правительства и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, Фонд "Даму" переходит на упрощенный процесс рассмотрения/согласования изменений, связанных с реструктуризацией кредитов и готов принимать единовременные решения по внесению изменений в действующие условия финансирования проектов в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования, - сообщила Председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева.

Все меры господдержки Фонд развития предпринимательства "Даму" продолжает оказывать в полном объеме.

Напоминаем, что в связи с введением карантина на территории городов Нур-Султан и Алматы офисы этих филиалов работают удаленно, остальные региональные филиалы Фонда работают в обычном режиме. Предприниматели могут направлять свои заявки online через порталы egov.kz и online.damu.kz, а также получить консультации в режиме online на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый Call-center 1408 (звонок бесплатный).

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