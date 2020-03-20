Заболевшая коронавиурсом американка расписала симптомы по дням

Примечательно, что об инфицировании она узнала уже после того, как практически выздоровела.

Жительница США из Калифорнии Bjonda Haliti, заразившаяся коронавирусом, описала первые симптомы инфекции, передает zakon.kz.

Свою историю девушка описала в твиттере.

Мне 22 года, и у меня положительный результат на COVID-19. Я хочу поделиться своим опытом, чтобы повысить осведомленность и снять беспокойство, которое может возникнуть у некоторых из-за пандемии, - написала она.

Bjonda Haliti не знает точно, как заразилась. Но предполагает, что это произошло в клубе.

Для тех, кто спрашивает меня, на что это похоже: в прошлом у меня были простудные заболевания, которые были хуже этого. Я оценила свою болезнь как умеренную (4 из10). Первые 3 дня были самыми сложными, - пишет девушка.

Далее она описала симптомы и состояние по дням.

День 1: Это началось с мягкого сухого кашля и немного воспаленного горла. В ту ночь была слабость.

День 2: Я чувствовала сильное давление в голове. Ночью был озноб и поднялась температура. Один из основных симптомов, который мне запомнился - боль в глазах. Они были очень чувствительны. Любые движения вызывали дискомфорт. Весь следующий день она проспала.

День 3: Уровень жизненной энергии был низок. "Я только спала и все еще была лихорадка. В этот момент у меня появились следующие симптомы: сухой кашель, мигрень, лихорадка, озноб, тошнота. Я решила пойти к врачам. Там не подтвердили грипп. Врач сказал, что у меня, вероятно, инфекция, прописал мне антибиотики и 800 мг Ибупрофена. Я старалась больше пить и запаслась витаминами. В ту ночь у меня все еще была температура.

День 4: Наконец-то больше не было температуры, но появился новый симптом: одышка. Мне казалось, что у меня на груди лежат кирпичи. Она попробовала тест самодиагностики, который нашла в Интернете: задержать дыхание и сосчитать до 10. Он прошел без осложнений. В этот день она хотела провериться на коронавирус, что должна была сделать в первую очередь. Но тест было очень трудно пройти. И девушка продолжала лечиться самостоятельно.

День 5: Симптомы: боль в горле, кашель, одышка. Я пошла к тому же доктору, и потребовала, чтобы ей сделали тест на коронавирус. Доктор настаивал, что симптомов нет. Но она настаивала. "Я также просила рентген грудной клетки, все вышло хорошо. Мне посоветовали продолжить карантин, и я получу свои результаты через 5-6 дней!!!!!"

День 6: При постоянном применении антибиотиков и Ибупрофена мои симптомы были: боль в горле, кашель, одышка. Слабость стала проходить. На тот момент она уже знала, что Ибупрофен может плохо сказаться. "Как уже говорилось, мне назначили его на бактериальную инфекцию, до того, как я провериасьл на COVID19. Я принимала Ибупрофен до 4-го дня".

День 7:- Симптомы: небольшая боль в горле, легкий кашель, одышка. Силы возвращались.

День 8: Симптомы: легкий кашель.

День 9: Симптомы: "Мой кашель был немного тяжелее, нормальный уровень энергии".

День 10: Симптомы: Легкий кашель, мокрота, слабости нет. Пришли результаты на коронавирус: положительно.

Девушка продолжила сидеть дома и лечиться. Чувствует себя гораздо лучше.

Мне нужно будет повторно протестироваться. Это, если я найду доктора, который готов перепроверить меня. До сих пор не повезло, - отметила Bjonda Haliti. - Я просто хочу, чтобы все знали, что я себя самоизолировала, как рекомендовал доктор. Я не могу не подчеркнуть, насколько важно пить. Вода важнее всего! - отметила американка.

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