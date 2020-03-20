Фонд "Самрук-Казына" откликнулся на призыв Елбасы

В сложное для малого бизнеса время это будет хорошей поддержкой - Есимов.

Шесть миллионов медицинских масок приобретет Фонд "Самрук-Казына" для работников министерств, передает zakon.kz.

Таким образом, по два миллиона масок получат Министерство Здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство Внутренних дел. Об этом в ходе заседания антикризисного штаба при Премьер-Министре сообщил председатель правления Фонда Ахметжан Есимов.

Кроме того, он сообщил об отсрочке платежей за аренду жилой и коммерческой недвижимости по АО "Samruk Kazyna Construction" до 01 июня 2020 года без начисления каких-либо штрафных санкций. Речь идет о 2,3 млрд тенге и более чем 37 тысячах человек.

В сложное для малого бизнеса время это будет хорошей поддержкой, - отметил Есимов.

Также он сообщил, что сотрудники Фонда перечислят однодневную зарплату в специальный Фонд по борьбе с коронавирусом, созданный по инициативе Елбасы.

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