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Как дезинфицируют Нур-Султан

По словам Ефимова, дезинфицирующее вещество эффективно действует против вируса.

Фото : "Казинформ"20 марта 2020, 16:51

В Нур-Султане начались дезинфекционные работы на общественных и социально-значимых объектах, передает zakon.kz со ссылкой на "Казинформ".

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты войсковой части 68665 Дмитрий Ефимов рассказал, что Нур-Султан разделен на 7 секторов, в которых проводятся дезинфекционные работы.

Ежедневно в нашей команде находятся до 20 человек. С утра проводится подготовка техники, личного состава, также приготовление дезинфицирующих растворов. Затем проводится общий инструктаж и выезжаем на выполнение поставленных задач. В каждом секторе имеется ответственный. В каждом секторе имеются определенные объекты, которые мы должны обрабатывать. Я отвечаю за объекты, которые находятся в старой части города. (...) Непосредственно я отвечаю за четвертый сектор, в котором находятся такие объекты для гражданского значения как продовольственные магазины, городские больницы, травматология, акиматы. Это такие места, в которых невозможно обеспечить прерывание работы, - сказал он.

По его словам, дезинфицирующее вещество эффективно действует против вируса.

Для людей дезинфекционная обработка не вызывает опасность для здоровья. Но деревья и почва не обрабатываются, чтобы не повредить флору и фауну.

В целом, видим реакцию жителей. Люди проявляют интерес, что мы делаем. В этой связи хотел бы попросить, чтобы люди относились с пониманием, так как это делается в интересах наших граждан, - заключил Дмитрий Ефимов.

В Казахстане зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев заражения, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.

Алматы и Нур-Султан власти закрыл на карантин, чтобы не допустить распространения болезни по всей стране.


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