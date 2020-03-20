Сапарбаев призвал предприятия региона не допустить сокращения рабочих и зарплаты

На сегодня в регионе работает 22 крупных и 48 средних предприятий, на которых трудятся почти 113 тысяч человек.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев призвал руководителей крупных предприятий региона поддержать обращение Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в связи с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz.

По поручению Главы государства в стране приняты решительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Ситуация в области стабильная, фактов заболевания не зарегистрировано. Соблюдение санитарных норм в общественных местах контролируют мобильные группы, принимаются меры по недопущению необоснованного роста цен на продовольственные товары. Наша главная задача – обеспечить стабильность в регионе, - отметил Сапарбаев в ходе встречи с руководством компаний.

Обращаясь к главам предприятий, аким области призвал не допустить высвобождения рабочих мест и сокращения уровня заработной платы, проявить свою социальную ответственность перед работниками, обеспечив строгое соблюдение трудового законодательства, а также взятых на себя обязательств.

Бердибек Сапарбаев отметил, что по поручению Елбасы в области создан фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, где будут накапливаться средства людей, желающий оказать помощь.

В прошлом году жители страны сплотились и за короткое время город Арыс был полностью восстановлен. В это трудное время мы не должны остаться в стороне, наш долг оказать посильную помощь, в особенности жителям столицы и Алматы, - подчеркнул аким области.

Также Бердибек Сапарбаев призвал уделить особое внимание помощи малообеспеченным, многодетным, инвалидам и другим нуждающимся в поддержке семьям.

Руководители предприятий выразили готовность поддержать обращение Елбасы. К примеру, в ТОО "Казфосфат", где работает 6,2 тысяч жителей области, высвобождения рабочих мест не планируется.

Все работники на местах. С нового года подняли зарплату на 10 процентов. Средняя зарплата на сегодня – 165 тысяч тенге. Используя продукцию собственного производства, обеспечиваем соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, проводится дезинфекция служебных помещений, общежитий и автотранспорта, ведется разъяснительная работа с коллективом. Стараемся помогать нуждающимся семьям, - отметил директор компании Мукаш Ескендиров.

На сегодня в регионе работает 22 крупных и 48 средних предприятий, на которых трудятся почти 113 тысяч человек. С 91% предприятий заключены меморандумы по обеспечению социальной стабильности и недопущению высвобождения работников. На сегодняшний день сокращения рабочих мест нет.

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