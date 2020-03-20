Альфа-Банк Казахстан окажет поддержку предпринимателям во время ЧП и карантина

Клиенты малого и среднего бизнеса с 26 марта 2020 года могут удаленно подать заявления на предоставление отсрочки до 90 дней в системе интернет-банка.

АО ДБ "Альфа-Банк" выступил с заявлением о предпринятых мерах для предпринимателей в связи с чрезвычайным положением в Республике Казахстан по причине борьбы с коронавирусом, передает zakon.kz.

Мы, в Альфа-Банке, понимаем, как с введением в Республике Казахстан чрезвычайного положения в связи с борьбой с коронавирусом финансовое состояние некоторых бизнесов ухудшилось. Банк готов рассмотреть возможность предоставления отсрочки по погашению кредита таким заемщикам в индивидуальном порядке, в зависимости от степени влияния указанных мер на финансовое положение и платежеспособность — говорит Андрей Тимченко, главный управляющий директор АО ДБ "Альфа-Банк".

Клиенты малого и среднего бизнеса с 26 марта 2020 года могут удаленно подать заявления на предоставление отсрочки до 90 дней в системе интернет-банка. Решение о предоставлении льготного периода будет приниматься банком в индивидуальном порядке в максимально сжатые сроки для каждого клиента.

Альфа-Банк Казахстан один из популярных банков для расчетно-кассовых операций, в связи с чем банк готов "заморозить" комиссию по пакетам услуг расчетно-кассового обслуживания малого бизнеса, приостановившим свою деятельность во время чрезвычайного положения. Для дальнейшего возобновления активности достаточно будет пополнить счет, и клиент сможет пользоваться счетом дальше.

Мы приняли решение обнулить комиссию за мобильное приложение "Альфа-Бизнес Казахстан" на iOS и Android для того, чтобы бизнесмены могли 24/7 совершать платежи и переводы со своего смартфона. "Наши удаленные каналы обслуживания "Интернет-Банкинг", "Альфа-Бизнес Казахстан", банкоматная и терминальная сеть работают в штатном режиме и позволяют совершать все платежи, переводы, конвертации валют и все необходимое для ведения бизнеса, не выходя из дома", — говорит Андрей Тимченко, главный управляющий директор АО ДБ "Альфа-Банк".

Представители банка заверяют, что все персональные менеджеры и сотрудники колл-центра для юридических лиц и бизнесменов остаются на связи для решения любых трудностей у клиентов банка в обычном режиме по номеру телефона 2510 и WhatsApp чату по номеру +7 771 936 11 11.

Альфа-Банк представлен на рынке Казахстана более 25 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность финансового института подтверждают оценки авторитетных международных организаций, таких как Fitch Ratings ("BB-" прогноз "Стабильный") и Standard Poor’s ("BB-/B" прогноз "Позитивный").

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!