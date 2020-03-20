Nur Otan: В Туркестане стартовала акция "Біз біргеміз!"

Жители получили социальную помощь.

Недавно партия "Nur Otan" с целью поддержки социально-уязвимых слоев населения на период карантина по поручению Елбасы объявила на республиканском уровне акцию "Біз біргеміз!", передает zakon.kz.

Сегодня акция стартовала в Туркестанской области. Жители получили социальную помощь, отправленную от Туркестанского областного филиала партии. В первый же день активисты молодежного крыла "Jas Otan" и волонтеры оказали помощь более 140 гражданам. В ходе организации акции Туркестанский областной филиал партии и областное управление координации занятости и социальных программ составило список, в который вошли 1300 граждан, нуждающихся в поддержке.

Им будут предоставлены антисептики, медицинские маски и продукты первой необходимости. В частности, каждый человек получит влажные и бумажные салфетки, антисептики, медицинские маски, 5 кг макарон, гречку, рис, сахар и растительное масло. В продуктовую корзину включены также черный чай, соль, печенье. В рамках проекта "Бақытты отбасы" помощь будет оказана 889 жителям области, "Ардагерлерді ардақтайық" - 206, "Кедергісіз келешек" - 161.

В доставке продуктов, гигиенических средств активное участие принимают активисты молодежного крыла "Jas Otan", волонтеры. Елбасы Н.Назарбаев в своем обращении предложил в этот сложный период создать республиканский фонд, куда могут направлять средства граждане, желающие помочь населению. В Туркестанской области выбран корпоративный социальный фонд "Туркестан", который хорошо себя зарекомендовал, когда в Арыси произошло ЧС.

Сюда работники акимата области, управлений и относящихся к ним организаций перечислили свой однодневный заработок. Проведено собрание с участием представителей бизнеса, которые сообщили, что готовы сделать перечисления в фонд. При корпоративном социальном фонде "Туркестан" создан попечительский совет. В его состав вошли представители партии "Nur Otan", Палаты предпринимателей "Атамекен", совета ветеранов.

Ход акции "Біз біргеміз!" будет держать на личном контроле аким области, председатель Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Умирзак Шукеев.

По словам первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Б.Тажибаева, сотрудники областных, городских и районных партийных организаций перечислили свою однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом. Областной акимат, партия, представители бизнеса объединять усилия для предупреждения опасного заболевания.

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