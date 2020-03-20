Акимат Алматы рассказал, как можно заразиться коронавирусом

На сегодня круг зараженных ограничивается только близкими контактными.

Носитель COVID-2019 может заразить окружающих в семье, на работе, в общественном транспорте, в гостях и других общественных местах только при тесном контакте. Об этом рассказали в пресс-службе акимата Алматы, передает zakon.kz.

По их сведениям, на сегодня круг зараженных ограничивается только близкими контактными, из дистанционного контакта не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Передача инфекции происходит при разговоре, чихании и кашле человека, являющегося носителем, в радиусе 1- 1,5 метра. Носитель COVID-2019 может заразить окружающих в семье, на работе, в общественном транспорте, в гостях и других общественных местах только при тесном контакте. Вирус COVID-2019 не сохраняется в окружающей среде и погибает в течение 1 часа, - отметили в ведомстве.

Противоэпидемические меры по прерыванию распространения инфекции проводятся следующим образом:

- в отношении источника – изоляция в инфекционном стационаре;

- в отношении контактных - изоляция на дому;

- в отношении путей передач инфекции – соблюдение личной гигиены, масочный режим.

В зонах очага выход жителей из квартир и подъездов, частных домов допускается только по особой необходимости, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции. Все продовольственные магазины и аптеки продолжают функционировать с усилением санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, акиматами районов оказывается помощь социально-уязвимым группам населения. Идет разъяснительная работа среди жителей, находящихся в зонах очага, - дополнили в пресс-службе.

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