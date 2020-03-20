Можно ли менять акимов или проводить другие назначения в период ЧП

Введение карантина в городах Нур-Султан и Алматы это решения, которые были приняты в абсолютном соответствии с Конституцией и законами.

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Министр юстиции Марат Бекетаев объяснил возможность проводить кадровые перестановки в период режима ЧП в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz. Никаких ограничений в связи с введением ЧП или карантина нет. Все кадровые решения могут приниматься в соответствии с кадровыми процедурами. В этом плане никаких ограничений нет. Решения будут приниматься в более короткие сроки, если такая необходимость, — объяснил Бекетаев на брифинге в СЦК. По его словам, введение режима ЧП позволяет усилить обеспечение правопорядка , а также позволяет перевести госаппарат на особый режим работы. Сокращаются сроки принятия решения, что позволит принимать их быстрее и эффективнее. Хотел бы остановиться на введение карантина в городах Нур-Султан и Алматы. Это те решения, которые приняты в абсолютном соответствии с Конституцией и законами. Абсолютно легитимные решения, — добавил министр. Айша Тулеубекова, Нур-Султан Все новости по теме читайте здесь.

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