Можно ли менять акимов или проводить другие назначения в период ЧП
Введение карантина в городах Нур-Султан и Алматы это решения, которые были приняты в абсолютном соответствии с Конституцией и законами.
Фото : zakon.kz20 марта 2020, 17:41
Министр юстиции Марат Бекетаев объяснил возможность проводить кадровые перестановки в период режима ЧП в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
Никаких ограничений в связи с введением ЧП или карантина нет. Все кадровые решения могут приниматься в соответствии с кадровыми процедурами. В этом плане никаких ограничений нет. Решения будут приниматься в более короткие сроки, если такая необходимость, — объяснил Бекетаев на брифинге в СЦК.
По его словам, введение режима ЧП позволяет усилить обеспечение правопорядка , а также позволяет перевести госаппарат на особый режим работы.
Сокращаются сроки принятия решения, что позволит принимать их быстрее и эффективнее. Хотел бы остановиться на введение карантина в городах Нур-Султан и Алматы. Это те решения, которые приняты в абсолютном соответствии с Конституцией и законами. Абсолютно легитимные решения, — добавил министр.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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