Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Можно ли менять акимов или проводить другие назначения в период ЧП

Введение карантина в городах Нур-Султан и Алматы это решения, которые были приняты в абсолютном соответствии с Конституцией и законами.

Фото : zakon.kz20 марта 2020, 17:41

Министр юстиции Марат Бекетаев объяснил возможность проводить кадровые перестановки в период режима ЧП в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Никаких ограничений в связи с введением ЧП или карантина нет. Все кадровые решения могут приниматься в соответствии с кадровыми процедурами. В этом плане никаких ограничений нет. Решения будут приниматься в более короткие сроки, если такая необходимость, — объяснил Бекетаев на брифинге в СЦК.

По его словам, введение режима ЧП позволяет усилить обеспечение правопорядка , а также позволяет перевести госаппарат на особый режим работы.

Сокращаются сроки принятия решения, что позволит принимать их быстрее и эффективнее. Хотел бы остановиться на введение карантина в городах Нур-Султан и Алматы. Это те решения, которые приняты в абсолютном соответствии с Конституцией и законами. Абсолютно легитимные решения, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты