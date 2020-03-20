Самолет Минобороны вывезет казахстанцев из Бишкека

Отмечается, что вернувшихся казахстанцев будут равномерно размещать на карантин в разных регионах страны.

Военный самолет направят в Бишкек, чтобы вернуть казахстанцев на родину, передает zakon.kz.

В Бишкеке сейчас находится группа наших граждан из Атырау. С учетом того, что среди них дети с диагнозом ДЦП, которым требуются особые условия перевозки, ожидается использование авиации Министерства обороны, - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что по мере возвращения на родину, граждане будут равномерно размещаться на карантин в разных регионах страны. Минздрав сейчас занимается этим вопросом.

Ранее сообщалось, что 1285 граждан из 23 стран мира захотели вернуться в Казахстан. Это не считая казахстанских туристов за рубежом, вывозом которых занимается Министерство культуры и спорта. Сейчас правительство приняло решение о возвращении граждан РК из Польши, Грузии и Азербайджана из-за закрытия международных авиасообщений в этих странах.

В Казахстане 20 марта зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев заражения, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.

Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин, чтобы не допустить распространения болезни по всей стране.

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