Magnum организует доставку жильцам домов, закрытых на карантин

Магазин предлагает к заказу ТОП-100 наиболее востребованных позиций.

В Алматы несколько ЖК и отдельных домов закрыты на карантин из-за коронавируса. Для их жителей компания Magnum запускает доставку товаров на дом. Пока она будет действовать для жителей домов, расположенных поблизости от магазинов Magnum. Заказ можно сделать через колл-центр компании: 7766 (звонок с мобильного бесплатный), сообщает zakon.kz.

Как работает доставка:

1. Жильцу находящегося на карантине дома или ЖК необходимо позвонить на 7766, назвать свой адрес. Оставить заказ и свои контактные данные. 2. Magnum предлагает к заказу ТОП-100 наиболее востребованных позиций, однако вместе с ними жильцы могут заказать и другие, если сообщат о своих пожеланиях. 3. Для ТОП-100 наиболее востребованных товаров будет составлен единый прайс для всего города, дополнительные товары – по ценам ближайшего магазина Magnum (цены могут незначительно различаться в разных магазинах в зависимости от того, когда были сделаны поставки товаров в конкретные супермаркеты). 4. Доставка – бесплатная. Никаких дополнительных торговых наценок Magnum не делает. 5. Доставка осуществляется до КПП, где нужно будет забирать свой заказ, т.к. сотрудников Magnum не пропустят на территорию оцепленных ЖК.

Также прорабатывается возможность доставки в других регионах, если там будут подобные карантинные меры по отдельным очагам.

В ближайшее время Magnum добавит возможность доставки товара по индивидуальным заявкам жителей Алматы и Нур-Султана, следите за новостями компании.

Внимание!

Если в вашем доме объявлен карантинный режим и у вас ещё нет информации о возможностях получения товаров первой необходимости, звоните на контактный номер Magnum - 7766 (звонок с мобильного бесплатный) или следите за новостями на сайте magnum.kz.

Также Magnum набирает доставщиков заказов в городах Алматы и Нур-Султане, с личным автотранспортом! Официальное трудоустройство, сменный график, стабильная зарплата.

Звоните 7766!

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