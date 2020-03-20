Флаг Казахстана появился на статуе Христа в Рио

Сама статуя сейчас закрыта для туристов из-за этой самой пандемии коронавируса, но это не помешало в вечернее время обратить на нее внимание издалека.

Видеопроекцию с флагами стран, где зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, сделали на знаменитую 38-метровую статую Христа в бразильском Рио, передает zakon.kz.

Сама статуя сейчас закрыта для туристов из-за этой самой пандемии коронавируса, но это не помешало в вечернее время обратить на нее внимание издалека.

Как пишет CNN Travels, бразильская статуя Христа-Искупителя была освещена флагами стран, пострадавших от коронавируса во время мессы. Послание "praytogether" на разных языках было также спроецировано на статую с видом на Рио-де-Жанейро. Это было сделано в знак солидарности.

Также у статуи помолился бразильский кардинал Орани Жуан Темпеста.

Среди флагов можно разглядеть и казахстанский.

Напомним, в мире подтверждено более 240 тыс. случаев заражения COVID-19, погибли более 10 тыс. человек, более 88 тыс. человек выздоровели. В Франции инфицированы более 10 тыс. человек, более 370 погибли. Число заразившихся в Казахстане достигло 49 человек, заболевшие выявлены в 3 регионах страны - Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области. Погибших от коронавируса в Казахстане нет.

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