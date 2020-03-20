В Туркестане фонд по борьбе с пандемией оказывает помощь нуждающимся семьям

В рамках акции "Біз біргеміз", объявленной Главой государства, будут оказывать помощь нуждающимся семьям.

Сегодня руководство акимата области и Туркестанского областного филиала партии "Nur Otan" провели совещание с предпринимателями и ответственными представителями управлений региона, сообщает zakon.kz.

Под руководством акима Туркестанской области, председателя областного филиала партии Умирзака Шукеева все мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, будут усилены. В рамках акции "Біз біргеміз", объявленной Главой государства, будут оказывать помощь нуждающимся семьям.

Для этого в качестве благотворительного Фонда в помощь малоимущим выбран "Туркестанский корпоративный фонд социального развития". По поручению Главы государства в данный Фонд перечисляются однодневные зарплаты акимата области, управлений и подведомственных организаций. Предприниматели региона также оказывают посильную спонсорскую помощь данному фонду.

В том числе и другие граждане могут оказать свою поддержку по банковским реквизитам. Наряду с этим, при корпоративном фонде социального развития " Туркестан " создан попечительский совет. В его состав вошли Партия" Nur Otan", палата предпринимателей Атамекен, депутаты и представители Совета ветеранов. Областной филиал партии "Nur Otan" совместно с областным управлением координации занятости и социальных программ составили список около 1300 нуждающихся граждан региона. Этим семьям предоставят антисептические средства, медицинские маски и другие продукты первой необходимости, продукты питания.

В частности, на каждого человека будут розданы влажные салфетки, антисептик, медицинские маски, бумажные салфетки, макароны по 5 кг, гречневая крупа, рис, сахар и растительное масло. Так же черный чай, соль, пельмени включены в потребительскую корзину. Стоит отметить, на территории Туркестанской области установлены 4 блок-поста. В регионе проводятся дезинфекционные работы во всех учреждениях и общественных местах.

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