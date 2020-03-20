Акция стартовала 20 марта.

Крупнейший молл страны "Апорт" запустил благотворительную акцию "Наурыз жәрдемі", в рамках которой более 2000 пожилых людей и людей с ограниченными возможностями из числа жителей Ауэзовского, Наурызбайского районов Алматы и Карасайского района Алматинской области получат продуктовые корзины, передает zakon.kz.

Акция стартовала 20 марта.

Данной акцией мы хотим поддержать наших соотечественников в эти нелегкие для страны дни и подарить частичку тепла в преддверии весеннего праздника – Наурыз, – отметил управляющий молла "Апорт" Тимур Мухамеджанов.

Благотворительную акцию поддержал сервис Яндекс.Такси, который поможет доставить продуктовые корзины до адресатов с помощью тарифа "Доставка".

На протяжении 11 лет крупнейший молл страны "Апорт" полюбился миллионам казахстанцев как место уникального шопинга и развлечений. Все эти годы мы не забываем и о социальный ответственности. Именно поэтому, с первых дней работы молла, одним из важных направлений развития остаётся поддержка уязвимых слоев населения. Под патронатом молла "Апорт" находятся несколько детских домов в разных регионах Казахстана, ежегодно сотни семей Карасайского района получают адресную помощь.

Сейчас весь мир переживет кризис из-за коронавирусной инфекции и ряда предпринятых в связи с этим мер: введение чрезвычайного положения в Республике Казахстан, введение карантина в гг. Алматы и Нур-Султан. Нашим долгом является оказание посильной помощи социально уязвимым слоям населения – пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Более подробная информация: PR-менеджер молла "Апорт" – Юрий Красильников, +7 (777) 383 54 14.

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