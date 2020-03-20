Мамин поручил акимам с крупными предприятиями и МСБ обеспечить сохранение рабочих мест

На фоне негативной динамики на внешних рынках нашим главным приоритетом становится сохранение действующих производств, удержание экспортных позиций.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина прошло селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, передает zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, ситуации на рынке труда и мерах по обеспечению занятости — министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, мерах АО «ФНБ «Самрук-Қазына» — председатель правления Фонда А. Есимов, предлагаемых бизнес-сообществом мерах по поддержке занятости — председатель правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, обеспечении занятости в регионах — акимы Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской областей, а также городов Нур-Султан и Алматы.

Информацию о мерах по сохранению рабочих мест представили руководители корпорации «Казахмыс», АО «ССГПО», NCOC и других крупных предприятий.

На фоне негативной динамики на внешних рынках нашим главным приоритетом становится сохранение действующих производств, удержание экспортных позиций. Мы должны обеспечить гибкость в управлении производственными процессами с целью недопущения роста безработицы среди казахстанцев, — сказал Мамин.

Премьер-министр поручил акимам областей и городов республиканского значения принять скоординированные меры по недопущению социальной напряженности в регионах, актуализировать заключенные с хозяйствующими субъектами меморандумы по сохранению рабочих мест и обеспечить заключение с предприятиями Дорожных карт по управляемому перетоку работников предприятий между отраслями экономики.

Особый акцент был сделан на необходимости поддержки предпринимательской активности, развития малого и среднего бизнеса, сохранения рабочих мест, увеличения кредитования и принятия других антикризисных мер по стимулированию этого сектора экономики.

"Министерству труда совместно с акиматами регионов проводить ежедневный мониторинг возможного высвобождения работников с принятием мер по недопущению сокращения людей и содействию трудоустройства", — сказал глава правительства.

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