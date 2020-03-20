Фонд "Салиқалы ұрпақ" выделяет средства на борьбу с коронавирусом

Основным направлением фонда является предоставление жилья (пансионат) детям из неблагополучных семей и сирот.

После обращения Елбасы фонд Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" выделяет 150 миллионов тенге собственных средств на борьбу с вирусом COVID-19, сообщает zakon.kz.

Средства будут направлены в областной Фонд борьбы с последствиями карановируса, - сообщили в пресс-служба акима Алматинской области.

Призыв Елбасы подействовал на каждого члена общества. Он нашел отклик в наших сердцах и безусловно мы используем все наши силы и возможности для достижения каждого пункта, который Елбасы представил в своем мудром, своевременном и крайне важном сейчас Послании народу, - сказал руководитель фонда Касым Касабеков.

Отмечается, что после обращения Елбасы фонд Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" присоединяется ко всем неравнодушным и выделяет из собственных средств 150 миллионов тенге на борьбу с последствиями расппостранения вируса COVID-19.

Стоит отметить, что общественный фонд "Салиқалы ұрпақ" был создан в апреле 2016 года. Основным направлением фонда является предоставление жилья (пансионат) детям из неблагополучных семей и сирот под названием "Берекелі үй", а также обеспечение всех нуждающихся продуктами питания, товарами первой необходимости, лечением и образовательными программами.

Стоит отметить, что Главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов принял постановление об обязательном домашнем 14-дневном карантине для жителей Алматинской области, работающих в городе Алматы и выехавших из южной столицы в связи с закрытием ее границы".

1. Акимам районов и городов, департаменту полиции Алматинской области обеспечить:

1) изоляцию на дому (домашний карантин) в течение 14 дней жителей Алматинской области, работающим в городе Алматы, и выехавшим из города Алматы в связи с закрытием границы;

2) организацию домашнего карантина на 14 дней с уведомлением под роспись и анкетирования пассажиров, прибывших из городов Алматы, Нур-Султана через авиа, железнодорожный, автомобильный транспорт для раннего выявления и своевременной изоляции больных;

2. Управлению здравоохранения Алматинской области обеспечить:

1) наблюдение медицинским работником ПМСП по месту проживания (пребывания) путем обзвона в течение 14 дней;

3. Акимам приграничных с г.Алматы Жамбылского, Енбекшиказахского, Карасайского, Илийского, Талгарского районов Алматинской области, департаменту полиции Алматинской области обеспечить:

1) круглосуточное патрулирование с целью контроля и запрета за передвижением населения на расстоянии 5 км от карантинной зоны (предкарантинной зоны). Установку ограничительных знаков;

2) обработку и фумигацию герметично упакованных грузов соответствующими службами (ветеринарная служба, фитосанитарная служба). Недопущения перевозки не герметично упакованных грузов. Использование для дезинфекции, разрешенных в Республике Казахстан дезинфицирующих средств, согласно инструкции и допустимой концентрации.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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