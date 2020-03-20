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Судоисполнителям Казахстана рекомендовали не прекращать работу

И перевести свою работу в онлайн режим.

Фото : Казтаг20 марта 2020, 18:07

Министр юстиции Марат Бекетаев объяснил возможные варианты решения ситуации, когда должник теряет работу в период режима ЧП и не имеет возможности оплачивать свои обязательства, передает корреспондент zakon.kz.

"Что касается должников, которые потеряют возможность платить по счетам. Конечно, все понимают реалии сегодняшнего дня. На такие именно случаи у сторон исполнительного производства всегда есть возможность договориться о рассрочке платежей" — сказал Бекетаев.

По его словам, судоисполнителям в таких случаях рекомендуется выступить в качестве медиаторов для того, чтобы обеспечить активное взаимодействие сторон и найти взаимоприемлемые решения.

Также министр рекомендовал в период карантина и режима ЧП из-за коронавируса не прекращать работу.

В первую очередь мы бы рекомендовали всем судебным исполнителям не прекращать работу и перевести ее на онлайн режим. В этом плане судебные исполнители довольно неплохо подготовлены. Хорошая электронная система для работы судебных исполнителей существует. Это электронная система , где существует кабинет сторон исполнительного производства. Через этот кабинет большинство действий, как должники, так и кредиторы могут предпринимать. Судоисполнитель в свою очередь имеет большой набор возможностей через эту систему, — объяснил Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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