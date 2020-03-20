Волонтеры помогают с продуктами входящим в группу риска по коронавирусу

2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера.

Вспыхнувшая в мире пандемия коронавируса COVID-19 добралась до Казахстана. В стране объявлен режим чрезвычайного положения, в Алматы и Нур-Султане дополнительно введен режим карантина. Волонтеры нашей страны не могли остаться в стороне, передает zakon.kz.

В связи со сложившейся ситуацией волонтеры и сотрудники Красного Полумесяца Казахстана в сотрудничестве с общественными организациями Алматы и Нур-Султан начали активную работу по поддержке одиноких престарелых граждан. Учитывая, что люди пожилого возраста входят в группу риска по коронавирусу, им опасно покидать пределы своего дома.

Мы обеспечиваем доставку продуктов непосредственно к двери получателя, ограничивая прямой контакт в целях безопасности одиноких пенсионеров. Адресная доставка продуктов первой необходимости в городах Алматы и Нур-Султан началась с 19 марта, - сообщили волонтеры Красного Полумесяца Казахстана.

В Алматы волонтеры Красного Полумесяца Казахстана и Общественной Организации "Я Алматинец" начали совместную адресную развозку продуктовых корзин для одиноких престарелых граждан. За первые 2 дня только в городе Алматы было доставлено 55 продуктовых корзин.

Мы призывам людей присоединиться к акции, принося товары первой необходимости в местные филиалы Красного Полумесяца Казахстана или же самостоятельно помогая своим соседям, которые могут нуждаться в вашей помощи. Так же, просим вас соблюдать правила личной гигиены и поведения в условиях карантина, - сообщили волонтеры.

Красный Полумесяц Казахстана выражаем благодарность каждому, кто не остается в стороне, проявляя гуманность и милосердие в период сложившейся ситуации. Как никогда раньше, мы должны сплотиться и оказать помощь тем, кто в этом нуждается больше всего.

Добавим, что Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца является крупнейшим в мире гуманитарным объединением. Задача Движения – облегчать страдания людей, защищать жизнь и здоровье человека и обеспечивать уважение к человеческой личности, особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций.

Движение представлено в 190 странах и объединяет 100 миллионов членов и волонтеров по всему миру и имеет 150 летний опыт реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера.

2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера.

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