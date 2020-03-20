Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

653 млн выделило МВД на поощрение своих сотрудников за работу в период ЧП

В связи с распространением коронавирусной инфекции, личный состав органов внутренних дел страны переведен на особый режим работы.

Фото : zakon.kz20 марта 2020, 18:19

МВД поощрит полицейских, работающих в эти дни в особом режиме, передает zakon.kz.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, личный состав органов внутренних дел страны переведен на особый режим работы.

Полицейские, военнослужащие, сотрудники гражданской защиты несут круглосуточную службу по охране правопорядка, особо важных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также проведению карантинных мероприятий.

В этой связи Министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым принято решение о поощрении сотрудников, работающих в условиях чрезвычайного положения.

Мы видим самоотверженность и ответственность наших сотрудников. В этот сложный для всех казахстанцев период они днем и ночью выполняют свой служебный долг и поставленные руководством страны задачи. Сотрудники, участвующие в обеспечении режима чрезвычайного положения, будут поощрены материально. На эти цели МВД выделило 653 млн тенге, - подчеркнул глава МВД.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты