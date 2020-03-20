653 млн выделило МВД на поощрение своих сотрудников за работу в период ЧП

В связи с распространением коронавирусной инфекции, личный состав органов внутренних дел страны переведен на особый режим работы.

МВД поощрит полицейских, работающих в эти дни в особом режиме, передает zakon.kz.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, личный состав органов внутренних дел страны переведен на особый режим работы.

Полицейские, военнослужащие, сотрудники гражданской защиты несут круглосуточную службу по охране правопорядка, особо важных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также проведению карантинных мероприятий.

В этой связи Министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым принято решение о поощрении сотрудников, работающих в условиях чрезвычайного положения.

Мы видим самоотверженность и ответственность наших сотрудников. В этот сложный для всех казахстанцев период они днем и ночью выполняют свой служебный долг и поставленные руководством страны задачи. Сотрудники, участвующие в обеспечении режима чрезвычайного положения, будут поощрены материально. На эти цели МВД выделило 653 млн тенге, - подчеркнул глава МВД.

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