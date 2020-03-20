Еще один симптом коронавируса назвали ученые

У ВОЗ диарея тоже указана как симптом.

Ученые определили еще один симптом коронавируса, передает zakon.kz.

Повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель - основные симптомы коронавируса. Но у отдельных пациентов могут наблюдаться и другие признаки заболевания. В недавних работах ученые назвали еще один симптом коронавирусной инфекции, пишет ferra.ru.

Как следует из исследований, опубликованных в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology, одним из распространенных симптомов могут быть нарушения пищеварения.

Авторы первого исследования наблюдали пациентов трех больниц города Ухань. Ученые выяснили, что половина из всех изученных пациентов с COVID-19 жаловались на пищеварительные расстройства: диарею или отсутствие аппетита. Также, хоть и нечасто, наблюдались тошнота, рвота и боли в животе.

Во второй научной работе исследователи обобщили информацию о пациентах с хроническими нарушениями пищеварения. Авторы считают, что особое внимание в связи с распространением инфекции надо уделять людям с воспалительными заболеванием кишечника.

У ВОЗ диарея тоже указана как симптом.

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