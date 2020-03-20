Примирительные штабы для бизнесменов откроют в Казахстане

За стол переговоров посадят арендодателей и арендаторов.

Штабы по урегулированию отношений между бизнесменами появятся во всех регионах Казахстана. Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев, передает корреспондент zakon.kz.

55 процентов обратившихся предпринимателей говорят о проблемах по выплате обязательств за аренду. Решая эту задачу, мы после праздников сформируем штабы на базе региональных палат совместно с акиматами для урегулирования отношений между арендодателями и арендатором. Мы понимаем, что это два субъекта предпринимательской деятельности и постараемся максимально помочь арендаторам выйти из этой сложной ситуации, - сказал Ордабаев.

Заместитель главы Нацпалаты призывал крупных арендодателей приостановить на период ЧП и карантина начисление арендных платежей.

"Мы готовы посадить стороны за стол переговоров, чтобы урегулировать отношения. Также понимаем, что у арендодателей есть собственные обязательства, связанные с налогами и кредитами. Но по налогам и кредитам многие из вас знают, банки приостанавливают начисление пени и штрафов и в принципе на период действия ЧС приостанавливают выплаты по кредитным обязательствам", - добавил он.

Ранее директор департамента правовой защиты предпринимателей Шынгыс Темир рассказал о прорабатываемых мерах поддержки казахстанских бизнесменов в период режима чрезвычайного положения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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