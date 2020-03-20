Как будут рассматриваться споры в судах по исполнению обязательств в условиях ЧП?

Следует учитывать финансовое положение налогоплательщика, которое не позволяло уплатить налог и (или) плату в установленный срок.

ЧП в стране и карантинный режим в Нур-Султане и Алматы могут отразиться на деятельности граждан и субъектов малого и среднего бизнеса. В свою очередь, невозможность исполнения обязательств в период ЧП может повлечь судебные споры. Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера регулируется Законом РК от 8 февраля 2003 года №387 "О чрезвычайном положении". При рассмотрении таких дел суды руководствуются нормами законодательства, регулирующими положения о форс-мажоре, передает zakon.kz.

В силу ст. 359 ГК должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры, пояснили в пресс-службе ВС РК.

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. К ним относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные явления, военные действия и т.п.).

Налоговым кодексом при введении ЧП предусмотрено получение отсрочки по задолженности и приостановление начисления пени.

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и (или) плат регулируются нормами статьи 51 НК. Отсрочка или рассрочка по уплате налогов и (или) плат может быть предоставлена налогоплательщику при причинении ему ущерба в результате непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации социального, природного, техногенного, экологического характера, военные действия и иные обстоятельства непреодолимой силы).

При этом, следует учитывать финансовое положение налогоплательщика, которое не позволяло уплатить налог и (или) плату в установленный срок.

Исходя из указанных норм, судам следует принимать решения, соблюдая принципы состязательности и равноправия сторон в соответствии с требованиями статей 65, 67, 72 ГПК.

Из смысла закона чрезвычайный и непредотвратимый характер обстоятельств непреодолимой силы должен рассматриваться применительно к каждому конкретному случаю (установить причинно-следственную связь между форс-мажорным обстоятельством и нарушением своего обязательства).

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