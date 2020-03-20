Как предпринимателям оформить форс-мажор в период карантина и режима ЧП

Также министр Бекетаев подчеркнул, что несмотря на введенный на сегодняшний день режим "Атамекен" будет внимательно рассматривать каждый случай.

Традиционно форс-мажор в период режима ЧП или других непредвиденных случаях оформляется через местную палату предпринимателей, объяснил на брифинге в СЦК министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

Традиционно во всех странах палата предпринимателей подтверждает форс-мажор и в последствии суды опираются на эти решения. Это в разных странах по-разному делается. Конкретно в нашей стране "Атамекен" по обращению предпринимателей выдает соответствующие сертификаты, — объяснил Бекетаев.

По его словам, данный вопрос уже проговаривался совместно Национальной палатой предпринимателей, которые в свою очередь подтвердили готовность выдавать такие сертификаты.

"Но надо отметить, что будут случаи, когда отдельные нерадивые предприниматели будут пытаться получить такой сертификат, чтобы не выполнять такие обязательства. Поэтому "Атамекен" будет внимательно смотреть на самом ли деле обстоятельства являются форс-мажорными", — подчеркнул министр.

Также глава Минюста отметил, что на период карантина или режима ЧП у граждан есть возможность продления сроков своих документов, так как ЦОНы продолжают свою работу в ограниченном режиме.

ЦОНы на период карантина продолжают работать в ограниченном режиме, но продление сроков документов через ЦОНы вполне возможно. Многие действия можно совершить через портал электронного правительства. В этом плане вчера на госкомиссии мы обсуждали этот вопрос. Все условия для получения услуг онлайн обеспечены, — заключил Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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