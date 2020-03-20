Умирзак Шукеев выступил со специальным обращением к жителям Туркестанской области

Во всех больницах Туркестанской области усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Лечебные учреждения перешли на карантинный режим.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил специально оборудованный блокпост для круглосуточного наблюдения за въездом граждан в регион, созданного в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Из Жамбылской области через блокпост, который установлен на посту "Шакпак" на въезде в Тюлькубасский район, проезжают автомобили из Алматы, Нур-Султана и соседней Жамбылской области. На специальном посту медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров.

Ознакомившись с работой блокпоста, глава региона входе встречи с местным населением выступил со специальным обращением для жителей Туркестанской области.

Уважаемые земляки, жители районов! Первый Президент РК - Елбасы Н.Назарбаев выступил с обращением к народу, призвав всех казахстанцев поддержать действия президента и правительства, которые реализуются в эти дни. Наряду с этим, Елбасы предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. В нашей области функционирует Корпоративный фонд социального развития "Туркестан", который был открыт для оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайной ситуации в Арыси. В соответствии с поручением Елбасы, в этот фонд перечислят однодневную заработную плату работники областного акимата, управлений и подведомственных организаций. Содействие и помощь также окажут и представители бизнеса, которые выразили готовность перечислить средства, - сказал У.Шукеев.

Следует отметить, при Корпоративном фонде социального развития "Туркестан" был создан попечительский совет. В его состав войдут представители партии "Nur Otan", Совета ветеранов и предприниматели. Фонд выделит продукты питания и гигиенические средства малообеспеченным семьям области. Для раздачи необходимых предметов привлекут волонтеров и молодежное крыло "Жас Отан".

"Кроме того, в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, с 18 марта на постах "Сауран" и "Шакпак" в сторону Алматы и Кызылординской области выставлены круглосуточные блокпосты. Медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров. В течение двух суток на посту "Шакпак" обследовано около 6000 человек, установлено 4 тепловизора. В целях оперативного реагирования задействованы более 30 врачей, дежурит бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы акима Туркестанской области.

Вместе с тем, во всех больницах Туркестанской области усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Лечебные учреждения перешли на карантинный режим. С момента объявления чрезвычайной ситуации в области открыты провизорные госпитали, где в настоящее время на карантине находятся 30 человек. 18 человек после медицинского обследования были отпущены домой.

Более того, в условии чрезвычайной ситуации на территории области осуществляется ряд мероприятий, создан специальный ситуационный центр, где ежедневно проводят пресс-сконференции.

В настоящее время в Туркестанской области случаев заражения коронавирусной инфекции не зарегистрировано. На сегодня продуктовые запасы имеются в достаточном количестве, принимаются меры по недопущению необоснованного роста цен. Уважаемые земляки! Сегодня весь мир переживает трудный период. Я убежден, благодаря единству и нашей сплоченности мы сможем преодолеть текущие трудности! Прошу сохранять спокойствие и здравый смысл, руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов. Мы строго контролируем ситуацию. Біз біргеміз!, - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Помимо этого, в Тюлькубасском районе глава региона ознакомился с предпринимаемыми мерами по предотвращению распространения опасной инфекции на железнодорожной станции. По словам специалистов, на станции создан специальный проверочный пункт. В течение двух суток проехало 16 поездов, обследовано порядка двухсот пассажиров, все они здоровы.

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