Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Умирзак Шукеев выступил со специальным обращением к жителям Туркестанской области

Во всех больницах Туркестанской области усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Лечебные учреждения перешли на карантинный режим.

Фото : Kapital.kz20 марта 2020, 18:49

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил специально оборудованный блокпост для круглосуточного наблюдения за въездом граждан в регион, созданного в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Из Жамбылской области через блокпост, который установлен на посту "Шакпак" на въезде в Тюлькубасский район, проезжают автомобили из Алматы, Нур-Султана и соседней Жамбылской области. На специальном посту медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров.

Ознакомившись с работой блокпоста, глава региона входе встречи с местным населением выступил со специальным обращением для жителей Туркестанской области.

Уважаемые земляки, жители районов! Первый Президент РК - Елбасы Н.Назарбаев выступил с обращением к народу, призвав всех казахстанцев поддержать действия президента и правительства, которые реализуются в эти дни. Наряду с этим, Елбасы предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. В нашей области функционирует Корпоративный фонд социального развития "Туркестан", который был открыт для оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайной ситуации в Арыси. В соответствии с поручением Елбасы, в этот фонд перечислят однодневную заработную плату работники областного акимата, управлений и подведомственных организаций. Содействие и помощь также окажут и представители бизнеса, которые выразили готовность перечислить средства, - сказал У.Шукеев.

Следует отметить, при Корпоративном фонде социального развития "Туркестан" был создан попечительский совет. В его состав войдут представители партии "Nur Otan", Совета ветеранов и предприниматели. Фонд выделит продукты питания и гигиенические средства малообеспеченным семьям области. Для раздачи необходимых предметов привлекут волонтеров и молодежное крыло "Жас Отан".

"Кроме того, в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, с 18 марта на постах "Сауран" и "Шакпак" в сторону Алматы и Кызылординской области выставлены круглосуточные блокпосты. Медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров. В течение двух суток на посту "Шакпак" обследовано около 6000 человек, установлено 4 тепловизора. В целях оперативного реагирования задействованы более 30 врачей, дежурит бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы акима Туркестанской области.

Вместе с тем, во всех больницах Туркестанской области усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Лечебные учреждения перешли на карантинный режим. С момента объявления чрезвычайной ситуации в области открыты провизорные госпитали, где в настоящее время на карантине находятся 30 человек. 18 человек после медицинского обследования были отпущены домой.

Более того, в условии чрезвычайной ситуации на территории области осуществляется ряд мероприятий, создан специальный ситуационный центр, где ежедневно проводят пресс-сконференции.

В настоящее время в Туркестанской области случаев заражения коронавирусной инфекции не зарегистрировано. На сегодня продуктовые запасы имеются в достаточном количестве, принимаются меры по недопущению необоснованного роста цен. Уважаемые земляки! Сегодня весь мир переживает трудный период. Я убежден, благодаря единству и нашей сплоченности мы сможем преодолеть текущие трудности! Прошу сохранять спокойствие и здравый смысл, руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов. Мы строго контролируем ситуацию. Біз біргеміз!, - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Помимо этого, в Тюлькубасском районе глава региона ознакомился с предпринимаемыми мерами по предотвращению распространения опасной инфекции на железнодорожной станции. По словам специалистов, на станции создан специальный проверочный пункт. В течение двух суток проехало 16 поездов, обследовано порядка двухсот пассажиров, все они здоровы.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты