Акимат Алматы обновил телефоны "горячей линии"

Ранее опубликованные в средствах массовой информации и распространяемые в социальных сетях номера телефонов более не действительны.

Представляем обновленный список номеров "горячей линии", куда жители Алматы могут обратиться, сообщает zakon.kz.

В акимате города объяснили, куда можно обращаться по следующим направлениям:

- по вопросам предпринимательства (поставка товаров и сырья в город, функционирование торговых объектов и рынков);

- по вопросам необоснованного завышения цен на продовольственные товары;

- за справочной информацией по поставке масок в аптеки и жалобам в случае необоснованного завышения цен в указанных объектах (согласно списку аптек, определенного акиматом Алматы).

+7 (727) 225 1079

+7 775 882 5539

+7 775 882 5620

+7 775 882 5312

+7 775 882 5732

+7 775 882 5546

+7 775 882 5649

+7 775 882 5392

+7 775 882 5494

+7 775 882 5578

+7 775 882 5672

+7 775 882 5723

+7 775 882 5708

+7 775 882 5416

+7 775 882 5602

Настоятельно напоминаем, что данные номера телефонов действительны только для жителей города Алматы!

Также, сообщаем, что ранее опубликованные в средствах массовой информации и распространяемые в социальных сетях номера телефонов более не действительны, - говорится в сообщении акимата.

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