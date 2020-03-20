Акимат Алматы обновил телефоны "горячей линии"
Ранее опубликованные в средствах массовой информации и распространяемые в социальных сетях номера телефонов более не действительны.
Представляем обновленный список номеров "горячей линии", куда жители Алматы могут обратиться, сообщает zakon.kz.
В акимате города объяснили, куда можно обращаться по следующим направлениям:
- по вопросам предпринимательства (поставка товаров и сырья в город, функционирование торговых объектов и рынков);
- по вопросам необоснованного завышения цен на продовольственные товары;
- за справочной информацией по поставке масок в аптеки и жалобам в случае необоснованного завышения цен в указанных объектах (согласно списку аптек, определенного акиматом Алматы).
+7 (727) 225 1079
+7 775 882 5539
+7 775 882 5620
+7 775 882 5312
+7 775 882 5732
+7 775 882 5546
+7 775 882 5649
+7 775 882 5392
+7 775 882 5494
+7 775 882 5578
+7 775 882 5672
+7 775 882 5723
+7 775 882 5708
+7 775 882 5416
+7 775 882 5602
Настоятельно напоминаем, что данные номера телефонов действительны только для жителей города Алматы!
Также, сообщаем, что ранее опубликованные в средствах массовой информации и распространяемые в социальных сетях номера телефонов более не действительны, - говорится в сообщении акимата.
Все новости по теме читайте здесь
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!