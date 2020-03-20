Прописанные в Алматы смогут вернуться в город через блокпосты до 22 марта
Если они не могут добраться до Алматы авиа или жд транспортом.
Начальник Департамента полиции Алматы, полковник полиции Канат Таймерденов сообщил, что алматинцы, не имеющие возможность поездом или самолетом вернуться в город, смогут вернуться до 22 марта через блокпосты, передает zakon.kz.
Канат Таймерденов провел брифинг для СМИ на блокпосту № 8 (Капшагаский тракт, АЗС "Гелиос").
Он отметил, что на данном посту несут службу 48 сотрудников, из них 18 - представители Минобороны.
Глава ДП города сообщил, что есть категория людей, которые, несмотря на закрытие границ города, могут въехать в Алматы.
Тем людям, которые не могут воздушны транспортом доехать в Алматы, жителям города, им выделили коридор, - сказал Таймерденов.
Но он отметил, что полицейские с помощью планшетов выясняют прописку, чтобы принять решение о пропуске.
При этом, с 22 марта таких поблажек уже не будет.
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