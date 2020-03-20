Жителям приграничных с/х Алатау и района ТЭЦ разрешат заезжать в Алматы
Речь идет о совхозе Алатау и дачном массиве в Алатауском районе в стороне ТЭЦ.
Фото : zakon.kz20 марта 2020, 20:11
На брифинге для СМИ глава ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что жителям приграничных районов, относящихся к городу, но оказавшихся за блокпостами, разрешат заезжать, передает zakon.kz.
Речь идет о совхозе Алатау и дачном массиве в Алатауском районе в стороне ТЭЦ.
Их будем запускать, - сказал Таймерденов.
Он также отметил, что до 22 марта у прописанных в Алматы граждан, которые не могут авиа или ж/д сообщением попасть в город, есть возможность заехать на машинах.
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