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Жителям приграничных с/х Алатау и района ТЭЦ разрешат заезжать в Алматы

Речь идет о совхозе Алатау и дачном массиве в Алатауском районе в стороне ТЭЦ.

Фото : zakon.kz20 марта 2020, 20:11

На брифинге для СМИ глава ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что жителям приграничных районов, относящихся к городу, но оказавшихся за блокпостами, разрешат заезжать, передает zakon.kz.

Речь идет о совхозе Алатау и дачном массиве в Алатауском районе в стороне ТЭЦ.

Их будем запускать, - сказал Таймерденов.

Он также отметил, что до 22 марта у прописанных в Алматы граждан, которые не могут авиа или ж/д сообщением попасть в город, есть возможность заехать на машинах.


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