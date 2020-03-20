В России число заболевших коронавирусом выросло за сутки на 54 человека
Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253.
Фото : Terbaiknews.net20 марта 2020, 20:17
В России за последние сутки еще 54 человека заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф. Случаи заражения зафиксированы в девяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
В оперштабе уточнили, что пациенты находятся в 9 регионах РФ.
Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253. Больше ста из них зафиксированы в Москве.
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