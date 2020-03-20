Каким будет курс доллара в праздники
Официальный (рыночный) курс тенге к доллару США на праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года составляет 444,8 тенге за 1 доллар.
Фото : zakon.kz20 марта 2020, 20:24
Нацбанк РК прокомментировал официальный курс тенге к доллару США в период праздников с 21 по 26 марта 2020 года, сообщает zakon.kz.
Официальный (рыночный) курс тенге к доллару США на праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года составляет 444,8 тенге за 1 доллар.
Официальные (рыночные) курсы по другим валютам на праздничный период с 21 по 26 марта 2020 года можно получить по ссылке.
Ранее сообщалось, что средневзвешенный курс доллара составил 444,57 тенге (-3,93)
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