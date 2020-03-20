Можно ли договорится, чтобы попасть в Алматы - Таймерденов прокомментировал слухи

Он заверил, что проверяется каждое такое обращение, даже в соцсетях.

Начальник Департамента полиции Алматы, полковник полиции Канат Таймерденов прокомментировал слухи, что с полицейскими можно "договорится", если жители области хотят пропасть в Алматы, сообщает zakon.kz.

Он ответил, что по этим фактам проводится служебная проверка. Если факты подтвердятся, будут приняты меры. Но отметил, что на посту находятся сотрудники собственной безопасности, СЭС, сотрудники акимата и национальной безопасности.

Канат Таймерденов заверил, что проверяется каждое такое обращение, даже в соцсетях. И попросил звонить в call-центр 2544007. Если кто-то из сотрудников взял деньги, то об этом необходимо сообщить. Указать фамилию, номер жетона или просто номер машины. Но сделал оговорку, что если факт не подтвердится, то граждан привлекут к ответственности.

Тех, кто распространяет подобные ложные сведения, хочу персонально предупредить об ответственности за распространении ложных сведений, - сказал полковник.

Он напомнил, как был вычислен и задержан имитировавший самоубийство из-за коронавируса, гражданин и добавил, что найдут всех, кто распространяет слухи.

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