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В Алматы окольными путями не проехать - начальник ДП Алматы

За попытку обойти блокпост нарушителей ждет ответственность. Административная или даже уголовная.

Фото : zakon.kz20 марта 2020, 21:07

На брифинге для СМИ глава ДП Алматы Канат Таймерденов ответил на вопрос, можно ли попасть в город окольными путями, сообщает zakon.kz.

Мы с коллегами из Алматинской области исследовали все дороги и все имеющиеся 27 постов поставлены с таким учетом, чтобы в город нельзя было попасть. А то, что кто-то в соцетях выкладывает некие маршруты, как беспрепятственно попасть в город – просто фейки, - подчеркнул полковник

Он добавил, что за попытку обойти блокпост нарушителей ждет ответственность. Административная или даже уголовная.

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