В Алматы окольными путями не проехать - начальник ДП Алматы
За попытку обойти блокпост нарушителей ждет ответственность. Административная или даже уголовная.
Фото : zakon.kz20 марта 2020, 21:07
На брифинге для СМИ глава ДП Алматы Канат Таймерденов ответил на вопрос, можно ли попасть в город окольными путями, сообщает zakon.kz.
Мы с коллегами из Алматинской области исследовали все дороги и все имеющиеся 27 постов поставлены с таким учетом, чтобы в город нельзя было попасть. А то, что кто-то в соцетях выкладывает некие маршруты, как беспрепятственно попасть в город – просто фейки, - подчеркнул полковник
Он добавил, что за попытку обойти блокпост нарушителей ждет ответственность. Административная или даже уголовная.
Все новости по теме читайте здесь
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012817-c33de8d234d060c778735e13b39829f8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...