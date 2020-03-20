Предприниматели Павлодарской области поддержали призыв Нурсултана Назарбаева

По их мнению, Елбасы очень точно описал ситуацию, с которой сегодня столкнулась как наша страна, так и весь мир.

Предприниматели Павлодарской области выступили с заявлением в поддержку призыва Нурсултана Назарбаева создать республиканский фонд для борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

"Кемедегінің жаны бір". Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміз бен бүкіл әлемнің басына түскен күнді дәл сипаттаған. Экономика мен коронавирус туралы жаңалықтар күн сайын бірінен-бірі асып, көңілімізді қуантып жатқан жоқ. Осындайда бір-бірімізге қолдау көрсетіп, қауіппен бірлесе күресуіміз керек. Елбасы бізді күшімізді жұмылдыруға шақырады. Бұл оның даналығы мен халқына көрсетіп жатқан қамқорлығының кезекті белгісі, — говорит в совместном заявлении предпринимателей региона Серик Садуакасов из Экибастуза.

Глава ТОО "Кренделия" Зинаида Пархоменко, в свою очередь, заявила, что всецело поддерживает предложение Нурсултана Назарбаева создать фонд, уверив, что "бизнесмены павлодарского Прииртышья без малейшего колебания заявляют, что готовы поддержать соотечественников".

Мы также продолжим поддерживать работников наших предприятий. Нынешняя экономическая ситуация не должна отразиться на их занятости и доходах. Единство и сплоченность в трудные периоды всегда были источником оптимизма и успеха казахстанцев. И этот раз, мы уверены, не станет исключением! Бiз бiргемiз! - отметила Глюзя Алпысбаева, предприниматель города Аксу.

Ранее Елбасы выступил с обращением к народу, в котором призвал казахстанцев сплотиться в этот непростой период, поддержать меры, принимаемые Президентом и Правительством в связи с экономической и эпидемической ситуацией в стране, а также предложил создать республиканский фонд.

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