Как себя чувствует двухлетняя девочка с коронавирусом в Алматы

У девочки пневмония.

Официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип в эфире одного из телеканалов рассказал о состоянии здоровья пациентов в Алматы, сообщает zakon.kz.

Среди тех, кто заразился коронавирусом, есть самая маленькая пациентка - ей всего два года, в СМИ сообщали, что ее состояние ухудшилось.

У нее пневмония. Это одно из проявлении коронавируса. Врачи привели ее в сознание и сейчас ее самочувствие лучше. Никаких угроз нет, - сказал Диас Ахметшарип

Он добавил, что в Алматы один взрослый пациент был подключен к ИВЛ, но сейчас он вышел из реанимации и получает лечение в отдельном боксе. От аппарата отключен.

В Алматы более 500 ИВЛ.

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