Главного санитарного врача Алматы предлагают уволить

Причина - нарушение Айзат Молдагасимовой карантина.

Соответствующий пост пользователь Марат Шибутов опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает zakon.kz.

Уволить главврача с поста требует общественный совет Алматы. Причиной назвали непрофессиональное поведение, а именно – нарушение карантина.

Если главный санитарный врач города, прилетев вместе с зараженным, пошла не в карантин, а несколько дней ходила на работу и на совещания - ее надо уволить с запретом занимать аналогичные должности, - говорится в сообщении.

Члены общественного совета обратились к акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву с просьбой провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о соответствии Молдагасимовой занимаемой должности.

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