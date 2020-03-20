Главного санитарного врача Алматы предлагают уволить
Причина - нарушение Айзат Молдагасимовой карантина.
Фото : kursiv.kz20 марта 2020, 22:14
Соответствующий пост пользователь Марат Шибутов опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает zakon.kz.
Уволить главврача с поста требует общественный совет Алматы. Причиной назвали непрофессиональное поведение, а именно – нарушение карантина.
Если главный санитарный врач города, прилетев вместе с зараженным, пошла не в карантин, а несколько дней ходила на работу и на совещания - ее надо уволить с запретом занимать аналогичные должности, - говорится в сообщении.
Члены общественного совета обратились к акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву с просьбой провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о соответствии Молдагасимовой занимаемой должности.
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