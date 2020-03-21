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24 сотрудника ООН заразились коронавирусом

Сотрудникам рекомендовали по возможности работать удаленно, проводить совещания по видеосвязи.

Фото : vladtime.ru21 марта 2020, 00:20

24 сотрудника Организации Объединенных Наций заразились новым коронавирусом COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В нью-йоркском офисе Организации Объединенных Наций провели дезинфекцию помещений. Сотрудникам рекомендовали по возможности работать удаленно, проводить совещания по видеосвязи.

Он добавил, что среди высшего руководства организации на данный момент заразился только глава Всемирной продовольственной организации Дэвид Бизли.

Его состояние удовлетворительное, он на карантине и работает из дома, - сказал Дюжаррик.


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