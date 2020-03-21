Как переживают пандемию казахстанцы за рубежом

Дистанция в очереди – 1 метр, в супермаркете – не больше 10 человек.

Казахстанцы, находящиеся в Европе и Китае, рассказывают, как проходит для них пандемия в нынешних непростых условиях, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Австрия

С 10 марта все университеты и высшие учебные заведения были переведены на дистанционное обучение. С 16 марта страна перешла на режим минимального потребления. С понедельника закрыты все рестораны, закрыты все отели. Я думаю, что в городе не осталось ни одного туриста. И не работают также все не торгующие продуктами питания магазины. И также народ призывают сидеть дома и не выходить. Выходить можно только из-за работы, которую нельзя перенести, только в магазин и чтобы помочь кому-то из близких, допустим, если он инвалид. По городу ходят полицейские и сотрудники городских служб. Без штрафов, но призывают вернуться поскорее домой.

Китай

Последние полгода я с семьей, мужем и маленьким ребенком, проживаю в Шанхае. Здесь в конце января объявили карантин. Но все происходило плавно, не было никаких резких ограничений. И вот буквально недавно ситуация стала меняться в лучшую сторону. Магазины, в принципе, работают многие. Рестораны все закрыты, какие-то работают исключительно на доставку. Находиться там постоянно нельзя, но можно что-то купить с собой, либо когда доставщики приходят. Благодаря эпидемии мы стали чаще заказывать продукты на дом. И можно сказать, практически вообще уже ничего не покупаем… Единичные пешеходы, и все в масках идут.

Италия

Италия находится в красной зоне, и у нас движение по городу полностью запрещено.

Поверьте, для людей это очень тяжело – осознавать, что все закрыто и что ты не можешь никуда выходить. В супермаркет пускают только одного человека из семьи. И общим количеством на один супермаркет примерно 10 человек. То есть заходят, выходят. И все остальные люди просто ждут на улице и держат дистанцию 1 метр. Когда мы заходим в супермаркет, нам выдают одноразовые перчатки, чтобы мы не могли касаться продуктов. Это очень хорошо.

Итальянцы придумали различные флешмобы. Это очень интересно, поверьте, живые флешмобы. Каждый день, не выходя из дома, в 12:00 дня люди дают аплодисменты врачам. Вечером в 18:00 итальянцы придумали музыкальный флешмоб. То есть люди выходят на балконы, поют песни, играют на инструментах. Для детей есть такой флешмоб: я видела рисунки с радугой, и они пишут "Все будет хорошо!" И это все вешают на заборы, на двери, чтобы люди все видели. И недавно я увидела флешмоб – хэштег, который переводится "Я остаюсь дома". Тоже люди вешают прямо на двери, чтобы все видели. И так люди мотивируют друг друга оставаться дома.

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