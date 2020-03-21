Новый антирекорд в Италии - 627 смертей за день

Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 37 860.

От коронавируса за сутки в Италии умерли 627 человек, это новый антирекорд. Всего инфекция в стране унесла 4032 жизни, общее число вылечившихся составило 5129 человек, а заболевших — превысило 47 тысяч, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Данные сообщил в глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии.

Число вылечившихся увеличилось на 689 и достигло 5129. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 37 860, на 4670 больше, чем накануне, уточнил он. С начала вспышки заразились более 47 тыс. (включая вылечившихся и скончавшихся).

Более 19 тыс. инфицированных с легкими симптомами находятся в изоляции дома, 16 тыс. госпитализированы, 2655 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, это около 7% от общего числа заразившихся, - сказал Боррелли.

С 10 марта на территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.

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