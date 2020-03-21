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Microsoft показала новый дизайн Windows 10

Компания собирается обесцветить "живые плитки" (Live Tiles), а подложка для иконок в меню "Пуск" станет менее контрастной.

Фото : 3dnews.ru21 марта 2020, 02:02

Windows 10 недавно достигла 1 миллиарда активных устройств, поэтому Панос Панай (Panos Panay), отвечающий в Microsoft за Surface, решил опубликовать видео празднования, созданное командой Windows, сообщает zakon.kz.

Новый внешний вид операционной системы показан на видео, который опубликован в Instagram.

Из видео можно узнать, что компания собирается обесцветить "живые плитки" (Live Tiles). Подложка для иконок в меню "Пуск" станет менее контрастной, что визуально создаст больше пространства между ними, а глазу было легче скользить по сетке с приложениями.

В конце февраля инсайдеры рассказали, что Microsoft намерена обновить дизайн Windows. Компания собирается изменить кнопку "Пуск" и убрать плиточный дизайн, добавленный в 2012 году. Вместо "плиток" дизайнеры планируют добавить список приложений, запускаемых пользователем чаще всего, и другие элементы системы.

Когда презентуют новый интерфейс, не уточняется.


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