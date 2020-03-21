21 марта на большей части Казахстана ожидаются дожди

Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед.

Под влиянием ложбины Северного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает zakon.kz.

Лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гололед, днем усиление ветра 18 м/с.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангистауской, Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 15°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 4°, облачно.

Прогноз погоды на 21 марта.

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