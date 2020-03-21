За сутки свыше 24 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Более 1 тыс. заболевших умерли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24 247 случаев заражения коронавирусом нового вида, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным ежедневного отчета ВОЗ, опубликованные вечером в пятницу на сайте организации умер 1061 человек.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 234 073, из которых 104 591 зафиксированы в Европе.

Число летальных случаев выросло до 9840, из которых более половины - 4899 смертей всего и 816 за сутки - в Европе.

Количество инфицированных в материковом Китае составляет на сегодняшний день 81 300 (3253 смерти).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана ВОЗ пандемией.

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