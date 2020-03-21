КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Ракеты не долетели до эксклюзивной экономической зоны Японии.

Япония заявила протест Северной Коре в связи с новыми пусками баллистических ракет в субботу утром, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Протест заявлен в связи с тем, что пуск баллистических ракет нарушает резолюции Совета безопасности ООН.

Выпущенные Северной Кореей ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе морским и воздушным судам нет.

Премьер-министр Синдзо Абэ дал указание собирать информацию, проверить безопасность морских и воздушных судов, быть готовыми к любой нештатной ситуации.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея провела пуск "неопознанных снарядов" - предположительно, двух баллистических ракет малой дальности.

КНДР уже в третий раз в 2020 году проводит подобные испытания. Первый пуск "неопознанного снаряда" КНДР провела 2 марта, второй - 9 марта.

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