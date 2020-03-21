Юные казахстанцы запустили челлендж в связи с ЧП в стране

В нем принимают участие маленькие дети и пожилые пенсионеры.

В южной столице дети и пенсионеры поддержали борьбу с коронавирусом, призывая оставаться дома во время карантина, сообщает zakon.kz.

Алматинские "жасотановцы" в социальных сетях запустили челлендж, который призывает всех жителей города соблюдать карантин и все необходимые меры безопасности.

Челлендж быстро набирает популярность среди пользователей социальных сетей. В нем принимают участие маленькие дети и пожилые пенсионеры.

Тем самым участники флешмоба хотят показать, как важно остаться дома в данной ситуации.

Также, нициаторы челленджа надеятся, что их сверстники начнут понимать, что соблюдение карантина - это гражданская сознательность и личная ответственность каждого из нас за свое здоровье и за здоровье окружающих.

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