Онкопациенты находятся в группе риска по коронавирусу

Это связано с их ослабленным иммунитетом.

Пациенты с онкологическими заболеваниями по возможности должны максимально изолироваться от внешних контактов, так как из-за ослабленного иммунитета они находятся в группе риска по новой коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Опрошенные врачи считают, что посещение пациентов в медицинских учреждениях родственниками следует полностью исТАССключить, а тем, кто находится на амбулаторном лечении, - сократить посещение общественных мест.

Риск заражения онкологических больных выше. Это связано с тем, что сам рак вызывает подавление иммунной системы. Соответственно, у этих больных уже из-за самой болезни низкий иммунитет <…>, иммунная система не может убить этот вирус, - рассказал врач, член правления Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев.

Особенно риску подвержены пациенты, находящиеся на химиотерапии.

После химиотерапии, помимо самой болезни, также снижается иммунитет еще больше. Это касается и пациентов с онкогематологическими заболеваниями, потому что онкогематология затрагивает прямые [составляющие] иммунитета - это лейкоциты, лимфоциты, и, соответственно, у этих пациентов иммунодефицит еще глубже, чем у просто онкологических пациентов, - сообщила врач онколог-гематолог, кандидат медицинских наук Евгения Медведовская.

В связи с этим врачи сошлись во мнении, что в данной эпидемиологической ситуации по новому коронавирусу онкопациентов следует максимально защитить и уберечь от возможности заражения.

На мой взгляд, первое - надо предупреждать всех онкологических больных, чтобы они соблюдали жесткую самоизоляцию. Это рекомендуется сейчас для всех, но онкологическим больным, так как это существенно более высокий риск, им надо это делать в первую очередь, - отметил Тимофеев. - Кроме того, больницы и онкологические учреждения должны ввести жесткий карантин. Измерения температуры на входе недостаточно, больницы должны просто быть закрыты для посещения всех, кроме пациентов, которые там находятся.

Внутри же медучреждения, по словам хирурга-онколога, кандидата медицинских наук Сергея Осминина, медработники должны тщательно соблюдать меры безопасности.

Есть ряд пациентов, которые приехали из других городов, чтобы получить высококвалифицированную помощь, и любая инфекция может отодвинуть операцию, которая жизненно необходима. Поэтому их естественно надо максимально изолировать, но изолировать не так, что не оказывать помощь, а продолжать оказывать им помощь, при этом минимизировав риски контактов с другими людьми, которые являются потенциальными источниками какой-либо инфекции, - объяснил он.

Другие меры

Пациентам с онкологическими заболеваниями, которые находятся на амбулаторном лечении, по возможности следует максимально самоизолироваться дома. При этом, если есть острая необходимость выйти на улицу или большое желание подышать свежим воздухом, в таком случае нужно избегать общественные места, поездки в транспорте и места скопления людей, а также не забывать о мерах гигиены, отметил Осминин.

Более того, есть различные варианты оказания помощи на дому, а также можно попросить родственников привезти продукты. Надо максимально ограничить себя, чтобы не ухудшить собственное состояние и тем самым не отсрочить лечение, которое им необходимо, - добавил он.

В качестве профилактических мер Илья Тимофеев также предлагает рассмотреть возможность отстрочить хирургическое лечение пациента на пару недель, если это возможно.

Большого криминала в этом нет, так как хирургическое лечение сейчас проводят пациентам с локальными формами, в основном когда нет метастазов или [они есть всего] в нескольких лимфоузлах. Большинству пациентов можно отсрочить, потому что быстро опухоль не растет. Например, если взять рак почки, скорость роста у него 2-3 мм в год. Соответственно, если мы отсрочим на две-три-четыре недели, с пациентом ничего не случится, но он будет иметь ниже риск послеоперационных осложнений, если вдруг заболеет коронавирусной инфекцией, - пояснил он.

Медведовская так же добавила, что все зависит от диагноза. Есть онкологические ситуации, которые требуют экстренных операций по жизненным показаниям. Если же онколог считает, что опухоль не прогрессирует быстро, две-три недели можно подождать, в этом случае это время не сыграет большой роли.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!