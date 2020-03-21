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Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Контакты данного лица продолжают изучаться.

Фото : inbusiness.kz21 марта 2020, 07:55

Коронавирус обнаружен у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Согласно заявлению, распространенным пресс-службой Белого дома в пятницу, прямых контактов ни с самим Пенсом, ни с президентом Дональдом Трампом у него не было.

Этим вечером мы были уведомлены, что у работника офиса вице-президента положительный результат на коронавирус. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных прямых контактов с этим человеком, - говорится в заявлении со ссылкой на пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер.

Там же уточняется, что дальнейшие контакты данного лица продолжают изучаться.


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