Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз
Пусть этот традиционно народный праздник пробуждения природы исполнит наши надежды, придаст силы и энергии для новых свершений.
Поздравление Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз:
Дорогие казахстанцы!
Поздравляю вас с Наурыз мейрамы!
Мы всегда с нетерпением ждем весны и прихода этого светлого праздника.
Это время обновления и новых надежд.
В этом году мы впервые отмечаем Наурыз без народных гуляний и торжественных мероприятий.
И на это есть веские причины.
Мы столкнулись с опасным вирусом, который распространился по всему миру.
Но ничто не может отменить наступление весны и праздничного настроения.
Мы едины и готовы работать над тем, чтобы сделать страну лучше.
Уверен, что благодаря нашему единству и твердости духа Казахстан достойно преодолеет все стоящие перед ним вызовы.
Пусть этот традиционно народный праздник пробуждения природы исполнит наши надежды, придаст силы и энергии для новых свершений.
Пусть под каждым шаныраком царят мир, спокойствие и благоденствие.
Желаю всем счастья и добра, здоровья и процветания!
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