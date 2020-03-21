Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз

Пусть этот традиционно народный праздник пробуждения природы исполнит наши надежды, придаст силы и энергии для новых свершений.

Поздравление Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз:



Дорогие казахстанцы!

Поздравляю вас с Наурыз мейрамы!

Мы всегда с нетерпением ждем весны и прихода этого светлого праздника.

Это время обновления и новых надежд.

В этом году мы впервые отмечаем Наурыз без народных гуляний и торжественных мероприятий.

И на это есть веские причины.

Мы столкнулись с опасным вирусом, который распространился по всему миру.

Но ничто не может отменить наступление весны и праздничного настроения.

Мы едины и готовы работать над тем, чтобы сделать страну лучше.

Уверен, что благодаря нашему единству и твердости духа Казахстан достойно преодолеет все стоящие перед ним вызовы.

Пусть этот традиционно народный праздник пробуждения природы исполнит наши надежды, придаст силы и энергии для новых свершений.

Пусть под каждым шаныраком царят мир, спокойствие и благоденствие.

Желаю всем счастья и добра, здоровья и процветания!

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