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Препараты с наркотическим содержанием продавали в аптеке Павлодара

Виновных оштрафуют на полмиллиона тенге.

Фото : gr-sily.ru21 марта 2020, 08:29

Препараты с наркотическим содержанием продавали в павлодарской аптеке без рецепта, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

О нарушении с лекарствами строгой отчетности сообщили борцы с наркопреступностью. Виновных оштрафуют на полмиллиона тенге.

Наказание понесут и главы пяти районных больниц, где морфин и реланиум держали без спецохраны. Главврачам придется выплатить по 250 тысяч тенге штрафа.

Руководители данных лечебных организаций привлечены к административному штрафу порядка 100 месячных расчетных показателей, - отметил старший оперуполномоченный управления противодействия наркопреступности Аслан Сыздыков.


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