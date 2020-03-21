Препараты с наркотическим содержанием продавали в аптеке Павлодара
Виновных оштрафуют на полмиллиона тенге.
Фото : gr-sily.ru21 марта 2020, 08:29
Препараты с наркотическим содержанием продавали в павлодарской аптеке без рецепта, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.
О нарушении с лекарствами строгой отчетности сообщили борцы с наркопреступностью. Виновных оштрафуют на полмиллиона тенге.
Наказание понесут и главы пяти районных больниц, где морфин и реланиум держали без спецохраны. Главврачам придется выплатить по 250 тысяч тенге штрафа.
Руководители данных лечебных организаций привлечены к административному штрафу порядка 100 месячных расчетных показателей, - отметил старший оперуполномоченный управления противодействия наркопреступности Аслан Сыздыков.
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