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Более 10 крупных торговых домов приостанавливают свою деятельность в Павлодаре

В этих торговых домах будут работать только отделы, реализующие продуктовые товары.

Фото : pavlodarnews21 марта 2020, 08:47

С 21 марта 2020 года 15 крупных торговых домов приостанавливают свою деятельность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

Как сообщает акимат областного центра, в этих торговых домах будут работать только отделы, реализующие продуктовые товары.

Все крупные торговые дома, площадью более двух тысяч квадратных метров закрываются. Будут функционировать только продуктовые точки, - заявили в горадминистрации.

азлекательный центр Batyr mall (кроме гипермаркета Greenwich)

- торгово-разлекательный центр "Артур"

- торгово-разлекательный центр Bayanmall

- торговый дом "Квазар" - торговый дом "Тулпар"

- торговый дом "Старый город" - торговый дом City Centre

- торговый дом "Арман" - торговый дом "Манакбай" (кроме продуктовых отделов)

- торговый дом "Атриум" (кроме продуктовых отделов)

- торговый дом Miras (кроме продуктовых отделов)

- торговый дом "Гулливер" (кроме продуктовых отделов)

- торговый дом "ЦУМ" - торговый дом "Новый ЦУМ"

- торговый дом "Караван" (кроме продуктовых отделов).

По данным горакимата список будет дополняться.


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