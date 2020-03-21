Они проверяют температуру всех въезжающих и заполняют анкеты.

4 санитарных поста установили на дорогах Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Появились они в Мойынкумском, Сарысуском, Жуалынском и Кордайском районах,

За последние сутки в регион заехали больше 700 автомобилей и около 1600 пассажиров. На постах круглосуточно дежурят полицейские, медики и работники СЭС.

Они проверяют температуру всех въезжающих и заполняют анкеты. Для того чтобы в случае необходимости установить их местонахождение в течение 14 дней.

Также на этих постах проводится санитарно-просветительная работа по профилактике коронавируса. В целом по области на сегодняшний день продолжаются все мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Проводится дезинфекция площадей, скверов. 4 частных компании в городе Таразе обрабатывают остановочные комплексы по 2 раза в день. На всех объектах, мониторируемых местными акиматами, проводится усиленная санитарно-профилактическая работа, - рассказал заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Газиз Надуев.

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