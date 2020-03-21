Костанайские волонтеры будут доставлять лекарства на дом

Доставка на дом осуществляется до дверей пациентов стоящих на учете.

Такую инициативу с заботой о старшем поколении, которая к слову является одной из уязвимых групп к коронавирусу решили оказать костанайские волонтеры, передает zakon.kz.

Доставка на дом осуществляется до дверей пациентов стоящих на учете. Оказать свою помощь сразу же откликнулись около полсотни человек.

К нам в Костанайское областное управление по вопросам молодежной политики накануне обратилась поликлиника номер 4, с просьбой помочь в доставке медикаментов пациентам стоящим на учете по их участкам, - пояснил руководитель ведомства Марат Журкабаев.

Он так же добавил, что только по данной поликлинике насчитывается около 4 тыс. таких пациентов.

В течение трех часов с помощью соц. сетей мы собрали около 50 волонтеров. Затем была организована работа в поликлинике, где участковые врачи сначала обзвонили своих больных о том, что к ним на дом прибудут волонтеры, а затем выдали необходмые медикаменты по рецептам, - отметил Журкабаев.

Стоит отметить, что изначально волонтерам было доведено о том как необходимо пройти необходимые меры по санобработке в условиях действующего карантина после чего они отправились по адресатам.

За два дня было отработано около 170 адресов.

Пациенты поликлиники остались довольны данной инициативой и благодарны такой заботе.

Так как в волонтерское движение региона по большей части входит молодежь в возрасте от 16 до 18 лет и они в сейчас по объективным причинам не могут участвовать в данном мероприятии в этот раз откликнулись более старшее поколение это рабочие люди из разных сфер это журналисты из местных СМИ, работники АО "Казактелеком", КОФ "ЖССБК", госслужащие, молодежные ресурсные центры, представители АНК, НПО, - отметил Марат Журкабаев.

Такую работу в помощи медикам костанайские волонтеры продолжат до завершения карантина.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!