Единый сервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области

Новый сервис поможет избежать походов в многолюдные места, чего сейчас не рекомендуется делать в связи с распространением коронавируса.

Команда проекта Belsendi Azamat при поддержке акимата области и Управления информатизации разработала единый инфосервис доставки продуктов и медикаментов для карагандинцев. Горожанам предлагают заказывать товары из супермаркетов, аптек, ресторанов и пиццерий не выходя из дома, передает zakon.kz.

Новый сервис поможет избежать походов в многолюдные места, чего сейчас не рекомендуется делать в связи с распространением коронавируса. Доставят заказы курьеры сервисов доставки. Оплатить покупки можно как наличными, так и картой в режиме онлайн.

На сайте доступна информация о заказе из сети ресторанов быстрого питания Burger King, KFC, пиццерий «DODOпицца», сети супермаркетов «Аян» и других.

На платформе есть услуга доставки готовых блюд из ресторанов с помощью интегрированных в нее сервисов emenu.kz и kura.kz.

Питьевую воду привезёт компания "Хрустальная".

Медикаменты будут отправлять из сети аптек Europharma и "Биосфера".

В ближайшее время на сайте появится опция вызова такси и будет расширяться список магазинов непродовольственных товаров.

На платформе открыты вакансии курьеров - как с личным авто, так и без него. Заявки принимают в режиме онлайн.

Воспользоваться новым сервисом можно по ссылке https://ba09.kz/ .

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!